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Сегодня, 19:48

Агуэро о титульной гонке «Манчестер Сити»: «Никто кроме Месси не способен выиграть национальный чемпионат в одиночку»

Агуэро заявил, что только Месси может выиграть внутренний чемпионат в одиночку
Руслан Минаев
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Бывший форвард «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился мнением о титульной гонке в АПЛ.

Аргентинец считает, что «горожане» способны выиграть чемпионат Англии только благодаря общекомандным успехам, а не личным достижениями конкретных игроков. Агуэро добавил, что только Лионель Месси может выиграть чемпионат в одиночку.

«Посмотрим, сможет ли Эрлинг Холанд вдохновить команду на чемпионство. Впереди еще много игр. Холанд, бьющий рекорды, может сыграть ключевую роль. В любом случае нет ни одного игрока, кроме Лионеля Месси, который способен выиграть национальный чемпионат в одиночку. Здесь речь идет о команде, а у «Манчестер Сити» талантливый состав и исключительные тренеры. Они много раз это демонстрировали. Уверен, они будут сражаться до самого конца», — цитирует Агуэро Stake.

В этом сезоне «Манчестер Сити» занимает второе место в АПЛ с 45 очками. Лидирует «Арсенал» с 50 очками.

Лионель Месси
Серхио Агуэро
ФК Манчестер Сити
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