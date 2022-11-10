Бывший игрок «Арсенала» Парлор уверен, что клубу нужен Тилеманс

10 ноября, 12:39
Бывший футболист «Арсенала» Рэй Парлор считает, что «канонирам» необходимо подписание бельгийского футболиста Юри Тилеманса. Игрок выступает за «Лестер» с 2019 года.
«Январь важный период для клубов, в этом месяце открывается трансферное окно. Если найдутся деньги, «Арсеналу» нужно усилить среднюю линию. Нам нужен Тилеманс», — передает слова ветерана Talksport.
Действующее соглашение 25-летнего хавбека с «Лестером» рассчитано до 2023 года.
В текущем сезоне Тилеманс провел 16 матчей за «лис», забил три гола и отдал одну голевую передачу во всех турнирах.
Методология
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Основные источники исследования