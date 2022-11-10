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10 ноября, 12:39

Бывший игрок «Арсенала» Парлор уверен, что клубу нужен Тилеманс

Парлор заявил, что «Арсеналу» нужен Тилеманс
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Бывший футболист «Арсенала» Рэй Парлор считает, что «канонирам» необходимо подписание бельгийского футболиста Юри Тилеманса. Игрок выступает за «Лестер» с 2019 года.

«Январь важный период для клубов, в этом месяце открывается трансферное окно. Если найдутся деньги, «Арсеналу» нужно усилить среднюю линию. Нам нужен Тилеманс», — передает слова ветерана Talksport.

Действующее соглашение 25-летнего хавбека с «Лестером» рассчитано до 2023 года.

В текущем сезоне Тилеманс провел 16 матчей за «лис», забил три гола и отдал одну голевую передачу во всех турнирах.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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2.26

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3.70

П2

16%

2.30
Юри Тилеманс
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Лестер
0
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