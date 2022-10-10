Канчельскис: «МЮ» не продлит контракт с Роналду»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем Криштиану Роналду в составе «красных дьяволов».

— Думаю, что контракт с ним не продлят. Вероятно, есть какие-то разногласия с новым главным тренером. Скорее всего, скоро его история с «МЮ» завершится. Криштиану не играет в основе, это говорит о том, что Тен Хагу он не нужен.

— Что сейчас делать с Роналду?

— Сторонам нужно найти компромисс и договориться. Он сам будет согласен на такой вариант, например, на уход в зимнее трансферное окно. Писали об интересе со стороны клубов МЛС, интерес к нему будет большой, это медийное лицо, известное во всем мире, — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

37-летний португалец в матче 9-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:1) забил первый гол в этом сезоне АПЛ и 700-й в клубной карьере.