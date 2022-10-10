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Сегодня, 22:43

Канчельскис: «МЮ» не продлит контракт с Роналду»

Канчельскис считает, что Роналду покинет «Манчестер Юнайтед» зимой
Руслан Минаев

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем Криштиану Роналду в составе «красных дьяволов».

— Думаю, что контракт с ним не продлят. Вероятно, есть какие-то разногласия с новым главным тренером. Скорее всего, скоро его история с «МЮ» завершится. Криштиану не играет в основе, это говорит о том, что Тен Хагу он не нужен.

— Что сейчас делать с Роналду?

— Сторонам нужно найти компромисс и договориться. Он сам будет согласен на такой вариант, например, на уход в зимнее трансферное окно. Писали об интересе со стороны клубов МЛС, интерес к нему будет большой, это медийное лицо, известное во всем мире, — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

37-летний португалец в матче 9-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:1) забил первый гол в этом сезоне АПЛ и 700-й в клубной карьере.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-manchester-yunajted-i-ronaldu-nuzhno-najti-kompromiss/

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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Андрей Канчельскис
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
0
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