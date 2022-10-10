Канчельскис: «МЮ» не продлит контракт с Роналду»

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем Криштиану Роналду в составе «красных дьяволов».
— Думаю, что контракт с ним не продлят. Вероятно, есть какие-то разногласия с новым главным тренером. Скорее всего, скоро его история с «МЮ» завершится. Криштиану не играет в основе, это говорит о том, что Тен Хагу он не нужен.
— Что сейчас делать с Роналду?
— Сторонам нужно найти компромисс и договориться. Он сам будет согласен на такой вариант, например, на уход в зимнее трансферное окно. Писали об интересе со стороны клубов МЛС, интерес к нему будет большой, это медийное лицо, известное во всем мире, — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».
37-летний португалец в матче 9-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:1) забил первый гол в этом сезоне АПЛ и 700-й в клубной карьере.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования