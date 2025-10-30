Видео
30 октября, 13:14

Канчельскис — об Ибрагимове: «То, что он в академии «Манчестер Юнайтед», не значит, что он хороший футболист»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о смене спортивного гражданства футболиста английской команды Амира Ибрагимова на российское.

«У него есть свое право на выбор. Не могу понять, в чем проблема. Значит, хочет играть за ту или иную сборную. Может, ему нравится в России, хочет здесь жить, есть причины. Пускай едет! То, что он в академии «Манчестер Юнайтед», не значит, что он хороший футболист. У нас много академий. Начинают говорить: был в «Спартаке», «Динамо» или «Зените» — приезжает никакой. Надо пощупать. Вы, когда приходите в магазин, проверяете, смотрите. Так и здесь то же самое. Быть — одно, а играть — другое. Пускай приезжает, будем смотреть», — сказал Канчельскис «СЭ».

По данным Sport Baza, соответствующие изменения по 17-летнему игроку уже внесли в систему ФИФА. Ожидается, что футболист получит возможность вызова в национальные команды России.

Ибрагимов родился в 2008 году в Буйнакске. В 2019 году его семья переехала в Англию. Футболист играл за юношеские команды «Шеффилд Юнайтед», затем перешел в «МЮ».

В сезоне-2025/26 в 9 матчах за молодежную команду «Манчестер Юнайтед» Ибрагимов забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. 1 июля 2025 года он подписал с клубом профессиональный контракт.

Андрей Канчельскис
ФК Манчестер Юнайтед
