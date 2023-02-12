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Сегодня, 17:57

Бывший главный тренер «Аякса» может возглавить «Лидс»

Иван Шитик
Корреспондент
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Альфред Шредер, который недавно был уволен с должности главного тренера «Аякса», может найти работу в Англии, сообщает журналист Майк Макграт.

50-летний специалист является кандидатом на пост главного тренера «Лидса».

Отмечается, что Альфред Шредер присутствует на матче 23-го тура АПЛ, в котором «Лидс» на своем поле играет против «Манчестер Юнайтед».

«Лидс» находится в поисках нового тренера после отставки Джесси Марша по причине плохих результатов. «Лидс» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков.

ФК Аякс
ФК Лидс
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