Бывший главный тренер «Аякса» улетел в Голландию после неудачных переговоров с «Лидсом»

Сегодня, 19:19
Голландский специалист Альфред Шредер больше не претендует на вакантную должность главного тренера «Лидса», сообщает BBC.
После переговоров с боссами «Лидса» Шредер, уволенный из «Аякса» в прошлом месяце, улетел назад на родину.
Только накануне Шредер был назван фаворитом на замену уволенному Джесси Маршу. Он лично присутствовал на «Элланд Роуд» во время матча 23-го тура АПЛ между «Лидсом» и «Манчестер Юнайтед» (0:2).
«Лидс» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков.