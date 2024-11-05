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Сегодня, 12:45

Лэмпард: «Игроки «МЮ» могут использовать смену тренеров как оправдание, когда их жажда успеха не отражается на результатах»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мыслями о текущем положении «Манчестер Юнайтед».

После 10 туров АПЛ «красные дьяволы» с 12 очками занимают 13-е место в турнирной таблице.

«Мы говорим о Клоппе, Гвардиоле, Артете — действительно успешных специалистах. Но нужно смотреть дальше, понять общую картину. Я не снимаю ответственности с игроков. Они могут использовать смену тренеров как оправдание. Если взглянуть на «Манчестер Юнайтед» со стороны в последние несколько лет — Глейзеры, тренер, новый тренер. Большинство игроков, когда жаждут успеха и хотят совершить прорыв, но это не отражается на результатах, могут использовать это как оправдание», — приводит Daily Mail слова Лэмпарда.

Игрок &laquo;МЮ&raquo; Каземиро (№ 18) и&nbsp;футболисты &laquo;Челси&raquo; Мойсес Кайседо (№ 25) и&nbsp;Марк Кукурелья (№ 3). «МЮ» уже лучше без тен Хага — зацепили ничью с «Челси». Лондонцев спас шикарный удар Кайседо

28 октября «Манчестер Юнайтед» уволил Эрика тен Хага с поста главного тренера. На этом посту его сменил экс-тренер «Спортинга» Рубен Аморим, который приступит к работе в английском клубе 11 ноября. Сообщалось, что «МЮ» заплатил 10 миллионов евро португальцам за досрочное расторжение контракта с 39-летним специалистом.

Источник: Daily Mail
Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед

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