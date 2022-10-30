Тухель: «Некоторые клубы звонят моему менеджеру, но мы договорились, что он не будет беспокоить меня»

Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что он продолжает отдыхать от футбола, несмотря на интерес ряда клубов.

«Планы на будущее? Я пока не принял решение. Сейчас время для меня сделать перерыв. Некоторые клубы звонят моему менеджеру, но мы договорились, что эти 18 дней он не будет беспокоить меня», — сообщил Тухель Sportstar.

Сейчас немецкий специалист находится на отдыхе в Индии.

Тухель тренировал «Челси» с января 2021 года и был отправлен в отставку в начале сентября нынешнего года. По данным Sky Sports, специалист с тех пор отклонил два предложения от клубов из Англии и одно — от испанской команды.