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Сегодня, 22:48

Тухель: «Некоторые клубы звонят моему менеджеру, но мы договорились, что он не будет беспокоить меня»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что он продолжает отдыхать от футбола, несмотря на интерес ряда клубов.

«Планы на будущее? Я пока не принял решение. Сейчас время для меня сделать перерыв. Некоторые клубы звонят моему менеджеру, но мы договорились, что эти 18 дней он не будет беспокоить меня», — сообщил Тухель Sportstar.

Сейчас немецкий специалист находится на отдыхе в Индии.

Тухель тренировал «Челси» с января 2021 года и был отправлен в отставку в начале сентября нынешнего года. По данным Sky Sports, специалист с тех пор отклонил два предложения от клубов из Англии и одно — от испанской команды.

Томас Тухель
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