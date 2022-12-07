Халилходжич: «Тренеры больших клубов любят говорить о владении мячом и бла-бла. А они играли в ЛЧ с «Лиллем»?»

Бывший главный тренер «Лилля» Вахид Халилходжич высказался о тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Тренеры больших клубов любят говорить о владении мячом, о точности передач, бла-бла-бла — обо всем, о чем людям приятно слышать. А они играли в Лиге чемпионов с «Лиллем»? Мы на «Олд Траффорд» не подпускали «Манчестер Юнайтед» к своим воротам ближе, чем на 16 метров.

Так вот, Гвардиола, тренируя «Барселону», «Баварию», «Манчестер Сити», обязан много владеть мячом, потому что у него для этого есть подходящие игроки. Вопрос в том, каковы действия при потере мяча? Быстрый отбор в течение 4-6 секунд. Вот где проявляется работа», — приводит слова Халилходжича So Foot.

Халилходжич руководил «Лиллем» с 1998 по 2002 год. Последним местом его работы была сборная Марокко, которую он покинул в августе 2022 года.