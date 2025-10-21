Клопп: «У меня бы не хватило сил возглавить команду прямо сейчас»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что не смог бы сейчас возглавить ту или иную команду.

«Да, у меня нет недостатка в энергии. Но у меня бы тоже не хватило сил возглавить команду прямо сейчас. Сказать сейчас: хорошо, давайте начнем с нуля, как мы делали в 2015 году, и перевернем все с ног на голову? Нет, у меня не хватило бы на это сил», — цитирует Kicker 58-летнего немецкого специалиста.

В «Ливерпуле» Клопп работал с 2015 по 2024 год. Под его руководством команда стала чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов. Мерсисайдцы также выиграли клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии и дважды Кубок английской лиги.

Ранее агент Клоппа Марк Косицке сообщил, что тренер не возглавит «Спартак».