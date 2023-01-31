Бывший главный тренер «Сток Сити» Тони Пьюлис объявил о завершении карьеры

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Бывший главный тренер «Сток Сити», «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвича» Тони Пьюлис объявил о завершении карьеры.
Последним местом работы Пьюлиса был «Шеффилд Уэнсдей», где он продержался только 10 матчей в 2020 году.
Выступая в студии Sky Sports в день трансферного дедлайна, 65-летний валлиец подтвердил, что окончательно ушел на пенсию.
Пьюлис прежде всего запомнился своей работой в «Сток Сити» в свой второй период в клубе — с 2006 по 2013 год. При нем команда выходила в Лигу Европы и играла в финале Кубка Англии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования