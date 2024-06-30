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Сегодня, 06:14

Бывший игрок «Арсенала» Силва рассказал, почему клуб не может стать чемпионом АПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Арсенала» Жилберто Силва считает, что лондонскому клубу не хватило для победы в минувшем сезоне хорошего нападающего.

«Клубу необходим другой нападающий, который сможет дополнить Зинченко и играть с ним на одном уровне. Не так просто найти форварда, который легко адаптируется. Жезуш провел непростой сезон и пропустил важные матчи. Уверен, что руководство поработает над усилениями», — цитирует слова бразильца derbyderbyderby.it.

«Арсенал» боролся за чемпионство в минувшем сезоне АПЛ, но упустил победу в последнем туре. Чемпионом стал «Манчестер Сити».

ФК Арсенал (Лондон)
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