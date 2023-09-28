Экс-игрок «Челси» Лебеф: «Противно видеть, во что превратился клуб при Боэли»

Бывший защитник «Челси» Франк Лебеф выступил с критикой в адрес клуба.

«Давайте будем реалистами – «Челси» – клуб средней руки. Привлечь игроков будет непросто, и такие игроки, как Мбаппе, не захотят переходить. Большие игроки хотят играть в Лиге чемпионов. У «Арсенала» годами была эта проблема, как и у «Манчестер Юнайтед».

Топ-игроки не перейдут в «Челси», потому что команда пришла в упадок. Невероятно видеть, во что превратился «Челси» всего через два года после победы в Лиге чемпионов. Мне это противно. Я ничего не имею против Тодда Боэли, но им нужно быстро что-то менять, иначе они убьют клуб», – приводит слова Лебефа Goal.

«Челси» с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ после 6 туров. В прошедшем сезоне лондонцы финишировали на 12-м месте, впервые за 7 лет не попав в еврокубки.