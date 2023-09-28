Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:11

Экс-игрок «Челси» Лебеф: «Противно видеть, во что превратился клуб при Боэли»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Челси» Франк Лебеф выступил с критикой в адрес клуба.

«Давайте будем реалистами – «Челси» – клуб средней руки. Привлечь игроков будет непросто, и такие игроки, как Мбаппе, не захотят переходить. Большие игроки хотят играть в Лиге чемпионов. У «Арсенала» годами была эта проблема, как и у «Манчестер Юнайтед».

Топ-игроки не перейдут в «Челси», потому что команда пришла в упадок. Невероятно видеть, во что превратился «Челси» всего через два года после победы в Лиге чемпионов. Мне это противно. Я ничего не имею против Тодда Боэли, но им нужно быстро что-то менять, иначе они убьют клуб», – приводит слова Лебефа Goal.

«Челси» с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ после 6 туров. В прошедшем сезоне лондонцы финишировали на 12-м месте, впервые за 7 лет не попав в еврокубки.

Футбол
ФК Челси
0
Читайте также
В Минспорте хотят сформировать «золотую сотню» ведущих российских спортсменов
Криштиану Роналду рассказал, когда завершит карьеру
Путин провел встречу с Кадыровым
Военные ВСУ под видом сдачи в плен атаковали позиции казачьего отряда в ЛНР
АвтоВАЗ запустил онлайн-продажи Lada
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фердинанд не включил ни одного футболиста в список лучших спортсменов в истории