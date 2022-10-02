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Сегодня, 20:07

Канчельскис — о разгроме «Юнайтед»: «Ужасно! В наше время разнос в раздевалке был бы приличный»

Канчельскис раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за поражение от «Манчестер Сити»
Микеле Антонов

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение красных дьяволов от «Сити» (3:6) в матче 9-го тура чемпионата Англии.

«6 пропускать в дерби — кошмар и катастрофа. Проблемы в «Манчестер Юнайтед» продолжаются. Команда, которая ставит перед собой большие задачи, пропускает 6 от «Сити», это ужасно! Не знаю, как они в обороне играют, что делают. В мое время, думаю, Сэр Алекс нас точно не похвалил. Нам было бы тяжело выйти из раздевалки. Разнос был бы приличный! Много что со стола полетело бы в сторону! Пока, к сожалению, «Сити» фавориты. Это раньше мы их уничтожали 5:0...» — сказал Канчельскис «СЭ».

«Сити» набрал 20 очков и остается на втором месте в турнирной таблице, уступая только «Арсеналу» (21 очко). «МЮ» идет на шестой строчке (12 очков).

Андрей Канчельскис
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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