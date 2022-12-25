Погба — о Фергюсоне: «Он ничего не делал. Это был не такой тренер, каких вы видите сейчас»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался об экс-тренере «МЮ» Алексе Фергюсоне.

При нем француз начинал карьеру в Англии, но в итоге ушел из клуба в 2012 году.

«Он ничего не делал. Это был не такой тренер, каких вы видите сейчас, вроде Пепа Гвардиолы, который много рассказывает игрокам. Нет, он не был таким. Думаю, ему не нужно было этого делать, потому что у него был штаб и футболисты.

Мог ли Фергюсон быть успешным в наши дни? Если бы у него был штаб и игроки, то да», — приводит слова Погба приводит Daily Mail.