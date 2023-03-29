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Сегодня, 19:19

Мерсон: «Харри Кейн — лучший в мире. Он феноменален»

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Экс-форвард «Арсенала» Пол Мерсон высоко оценил игровые навыки нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

«Я уже говорил раньше и повторю еще раз: Харри Кейн — лучший в мире. Он очень разносторонний игрок, и он легко сможет играть до 35 лет на том же уровне, что и сейчас. Его секрет не в скорости или силе. Он невероятный финишер, он может опускаться ниже и диктовать игру на позиции «десятки», он может отдать пас — он обладает большим набором навыков.
Он настолько хорош в завершении, что когда он не реализует шанс, это шокирует. Сидя на диване, я был просто ошеломлен! Он почти никогда не тратит шансы впустую. «Тоттенхэм», несмотря на все проблемы, имеет шанс закончить сезон в первой четверке, и все благодаря Кейну. Он просто феноменален. Я его большой поклонник», — цитирует Мерсона Sky Sports.

В этом сезоне Кейн принял участие в 39 матчах «Тоттенхэма», забил 23 гола и отдал 4 результативные передачи.

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