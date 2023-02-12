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Сегодня, 16:50

Малуда считает, что Абрамович сделал «Челси» сексуальным

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Роман Абрамович.
Фото Global Look Press
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Бывший нападающий «Челси» Флоран Малуда в интервью «СЭ» ответил на вопрос о лучшем владельце клуба в своей карьере.

«Я бы сказал, таких двое. Это Роман (Абрамович) и Жан-Мишель Ола в «Лионе». Они всегда переживали о своих клубах. Когда ты смотришь на все, что сделано, не только инвестиции, но и трофеи, ты удивляешься. Абрамович сделал «Челси» сексуальным, привлекательным. Это настоящие примеры владельцев клубов. Мне посчастливилось поиграть в их клубах», — сказал Малуда «СЭ».

Абрамович владел «Челси» с 2003 по 2022 год.

Роман Абрамович. «Абрамович сделал «Челси» сексуальным. Было тяжело наблюдать за его уходом из клуба». Откровенный Малуда
Флоран Малуда
ФК Лион
ФК Челси
Роман Абрамович
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