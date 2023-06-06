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Энди Коул: «Сравнивать «Ман Сити» и «МЮ» — неуважение»

Руслан Минаев
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул считает, что «Манчестер Сити» все еще не превосходит «красных дьяволов», несмотря на возможный требл в этом сезоне.

Команда Хосепа Гвардиолы уже выиграла чемпионат и Кубок Англии. 10 июня «Ман Сити» сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов.

«Называть «Манчестер Сити» лучшей командой в истории АПЛ уже сейчас — тотальное неуважение по отношению к «Манчестер Юнайтед», особенно со стороны людей, которые не бывали в таком положении.

Можно констатировать, что многие ненавидят «МЮ» из-за его успехов. Следует отдать должное «Манчестер Сити», если он выиграет требл, но это не сделает его лучшей командой, чем наша.

«Манчестер Сити» потратил много денег, чтобы добраться до такого уровня, в то время как у «МЮ» было шесть воспитанников. Это говорит само за себя», — цитирует экс-игрока FourFourTwo со ссылкой на BoyleSports.

Ранее Коул высказался о том, что форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн превзошел его по голам за сезон в АПЛ.

Энди Коул
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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