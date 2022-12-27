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Сегодня, 13:02

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Лингард обвинил клуб в ложных обещаниях

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард выступил с критикой в адрес клуба, в системе которого провел 10 лет.

«Я не знаю, в чем была проблема, была ли это политика или что-то еще. Я до сих пор не получил ответа на этот вопрос. Я даже не спрашивал. Я бы предпочел, чтобы кто-нибудь из уважения к тому, что я был там так долго, сказал мне: «Вот почему ты не играешь», но я этого так и не понял. Это были ложные обещания. Когда ты усердно работаешь на тренировках и не играешь в итоге, это очень расстраивает», — приводит Goal слова Лингарда.

Летом 2022 года футболист покинул «МЮ» и в статусе свободного агента перешел в «Ноттингем», с которым подписал контракт до конца июня 2023 года.

Во вторник, 27 декабря, «Ноттингем» сыграет с «МЮ» в рамках 17-го тура АПЛ. Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://www.goal.com/en/news/lingard-slams-man-utd-false-promises-grind-out-final-year-at-old-trafford/blt3c3f1f47b0be21a2
Джесси Лингард
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
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