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6 февраля, 23:47

Бывший нападающий «Реала» Рауль отказался возглавить английский «Лидс»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Реала», главный тренер «Кастильи» Рауль Гонсалес Бланко отказался возглавить английский «Лидс», сообщает AS.

Представители английского клуба выходили на 45-летнего тренера, но тот решил остаться работать в системе мадридской команды.

Отметим, что ранее у Рауля также были приглашения от команд из Германии и Испании, но он хочет дождаться шансы поработать с первой командой «Реала».

«Лидс» 6 февраля об увольнении Джесси Марша с поста главного тренера. «Павлины» набрали 18 очков и занимают 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Рауль Гонсалес
ФК Лидс
ФК Реал
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