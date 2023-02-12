0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:45

Синама-Понголь: «Абрамович — единственный инвестор в мире, который выиграл все!»

Синама-Понголь высказался о работе Абрамовича в «Челси»
Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной Франции и «Ростова» Флоран Синама-Понголь в интервью «СЭ» высказался о работе Романа Абрамовича в «Челси».

«Абрамович работал очень много лет, он выиграл все. Единственный инвестор в мире, который выиграл все! «ПСЖ» и «Манчестер Сити», например, не выигрывали Лигу чемпионов. Единственный, кто смог — Абрамович. Он пришел в «Челси», потратил время и все изучил. Понял, что важно для клуба. Для построения новой системы потребовалось время, но «Челси» стал потрясающей командой. Нельзя сравнить работу Абрамовича и Боули, потому что это абсолютно разные стили. Такое нельзя сравнивать, потому что у них разные идеи. Все покажет время. Только так можно что-то проанализировать. Футбол всегда требует времени», — сказал Синама-Понголь «СЭ».

В зимнее трансферное окно лондонский клуб потратил 392,5 миллиона евро. Покупка полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса стала самой дорогой в истории чемпионата Англии. Футболиста купили за 120 миллионов евро.

Ранее владельцем «Челси» был российский бизнесмен Роман Абрамович, но в прошлом году он был вынужден продать клуб, так как попал под санкции правительства Великобритании.

На данный момент «Челси» идет на 10-й строчке в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 29 очков.

Артем Дзюба. «Дзюба — один из самых важных футболистов в истории России, он подает пример детям». Интервью Синама-Понголя
ФК Челси
Роман Абрамович
Флоран Синама-Понголь
2
Обсудить
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Челси» хочет заполучить вингера «Барселоны» Эззалзули

«Саутгемптон» уволил второго главного тренера за сезон