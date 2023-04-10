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Сегодня, 19:23

Оби Микел — об увольнении Поттера: «Ему дали достаточно времени»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел прокомментировал увольнение Грэма Поттера из команды.

«Дали ли ему достаточно времени? Я думаю, что да. На каком сейчас месте «Челси» в таблице? На 11-м?

Был ли клуб слишком большим для него? Возможно. Иногда я смотрел на него и казалось, что он действительно не знает, что делать на боковой линии. Он не общался с игроками, не говорил им, что делать на поле.

Мне нравятся тренеры, которые всегда мотивируют игроков, ведут себя страстно у боковой. Когда они кричат на тебя, говорят тебе, что делать. Иногда игрокам нужен пинок под зад, чтобы проснуться. С Грэмом я этого не видел", — приводит слова Оби Микела Daily Mail.

«Челси» объявил об увольнении Поттера 2 апреля. Временным главным тренером лондонцев до конца сезона стал Фрэнк Лэмпард.

Джон Оби Микел
Футбол
ФК Челси
Грэм Поттер
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