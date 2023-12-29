Бывший полузащитник «Рубина» М'Вила может вернуться в «Сандерленд»

Бывший полузащитник «Рубина» Янн М'Вила заявил, что хотел бы вернуться в английский «Сандерленд».

С июля 2023 года 33-летний француз является свободным агентом.

«Я общался со многими клубами из лиги 1, но это не увенчалось успехом. Считаю, что способен помочь многим клубам, учитывая мои умения и лидерство. Я верю в себя. Мне не нужны деньги, я хочу играть, но, при всем уважении к командам из лиги 2, я не хочу играть в этом чемпионате. Есть только одна команда из низших лиг, ради которой я бы согласился на понижение в статусе. Это «Сандерленд» — я хочу помочь ему вернуться в АПЛ. Я провел там прекрасный сезон. Я — не просто футболист, я могу помогать и вне поля, я понимаю, что делать в кризисные моменты. Если довериться мне, я отплачу за это в тысячекратном размере», — приводит Sunderland Echo слова М'Вила.

М'Вила выступал за «Сандерленд» на правах аренды из «Рубина» в сезоне-2015/16. Хавбек забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 40 матчах за английскую команду.

Последним клубом француза был греческий «Олимпиакос», за который он играл с сентября 2020 года по июль 2023 года.

«Сандерленд» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионшипа — второго по силе дивизиона чемпионата Англии. Команда набрала 36 очков в 24 матчах.