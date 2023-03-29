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Сегодня, 15:55

Венгер о попадании в Зал славы АПЛ: «Разделить это достижение с Фергюсоном — большая честь»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал попадание в Зал славы АПЛ.

«Я хотел бы быть запомниться как человек, который любил «Арсенал», который уважал ценности клуба и оставил его в таком положении, когда он может расти и стать еще крупнее. Разделить это достижение с сэром Алексом Фергюсоном — большая честь для меня. Мы как два боксера — дрались как сумасшедшие и преодолевали дистанцию вместе. В конце концов, мы испытываем уважение друг к другу, и это будет прекрасная возможность встретиться с ним, разделить бутылку хорошего вина и вспомнить о наших старых битвах», — приводит слова Венгера ВВС.

Фергюсон и Венгер — первые тренеры, включенные в Зал славы АПЛ. Зал славы английской премьер-лиги был основан в 2021 году.

Футбол
Арсен Венгер
Тони Фергюсон
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