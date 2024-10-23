Моуринью: «Если «Манчестер Сити» лишат чемпионства АПЛ, то «Манчестер Юнайтед» должен мне бонусы»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что если у «Манчестер Сити» отнимут очки и передадут титул чемпиона АПЛ сезона-2017/18 «красным дьяволам», то клуб должен будет выплатить ему бонусы.

«Я думаю, у нас еще шанс выиграть чемпионство, поскольку, возможно, лига накажет «Манчестер Сити», лишит очков, и тогда мы станем чемпионами. Тогда они будут должны выплатить мне бонусы и прислать медаль», — цитирует Моуринью Sky Sports.

Тренер также отметил, что покинул клуб с хорошими чувствами к нему и желает команде всего наилучшего.

В феврале нынешнего года АПЛ заявила, что «Манчестер Сити» обвиняется в предоставлении ошибочной информации о доходах клуба с сезона-2009/10 по сезон-2017/18 включительно. Кроме того, «горожане» подали ложные сведения о премиях игрокам и тренерскому штабу.

В августе сообщалось, что «Манчестер Сити» может потерять 70-80 очков в нынешнем сезоне чемпионата Англии.