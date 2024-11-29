Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 22:11

Руд ван Нистелрой возглавил «Лестер»

Руслан Минаев
Руд ван Нистелрой.
Фото ФК «Лестер»
Telegram Дзен

«Лестер» объявил о подписании контракта с тренером Рудом ван Нистелроем. Соглашение рассчитано до лета 2027 года.

Специалист присоединится к клубу 30 ноября перед игрой с «Брентфордом» в АПЛ.

48-летний нидерландец работал в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед» с лета 2024 года. После увольнения главного тренера команды Эрика тен Хага, ван Нистелрой в течение 4 матчей исполнял обязанности тренера «МЮ».

24 ноября «Лестер» объявил об отставке Стива Купера. «Лестер» с 10 очками занимает 16-е место в таблице АПЛ.

ФК Лестер
Руд ван Нистелрой
Читайте также
Песков ответил Байдену, осудившему ответные российские удары по Украине
Уехавшая из России фигуристка Куракова жалуется на угрозы в соцсетях
Футболиста «Кванта» Мельникова арестовали по подозрению в убийстве
Страны Балтии отсоединятся от российской энергосистемы 8 февраля
Звезду «Спартака» забирают в топ-лигу. Главные трансферные слухи РПЛ
Минобороны РФ сообщило об освобождении сел Раздольное и Воровское в ДНР
Сегодня
Вчера
Неделя