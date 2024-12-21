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Сегодня, 20:40

Бывший тренер «Ромы» Иван Юрич возглавил «Саутгемптон»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Саутгемптон» объявил о назначении Ивана Юрича на пост главного тренера команды.

Контракт с 49-летним рассчитан на 1,5 года. Он приступит к выполнению обязанностей после получения разрешения на работу в Великобритании.

«Несмотря на текущее положение клуба в премьер-лиге, мы по-прежнему нацелены на борьбу за выживание в этом сезоне и считаем, что это назначение придаст нам смелости, необходимой для улучшения результатов на поле», — говорится в заявлении клуба.

Последним местом работы Юрича была «Ромы», которую он покинул в ноябре 2024 года. Также он возглавлял «Мантову», «Кротоне», «Дженоа», «Верону» и «Торино».

«Саутгемптон» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 5 очков в 16 матчах.

Источник: ФК «Саутгемптон»
Иван Юрич
ФК Саутгемптон
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