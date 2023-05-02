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Сегодня, 14:20

Бывший тренер сборной Англии рассказал о том, как советовал Абрамовичу купить «Челси»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон рассказал, как помог советом российскому бизнесмену Роману Абрамовичу при покупке клуба.

«В 2003 году Абрамович хотел купить клуб в России. Я поехал с ним в Москву, чтобы посмотреть варианты с несколькими командами. Однако вскоре он передумал и сказал, что хочет купить клуб в Лондоне. Роман рассматривал «Челси» или «Тоттенхэм». Он позвонил мне и спросил: «Кого мне купить?» Я сказал, что если вы хотите выиграть лигу, то покупайте «Челси», потому что так вам нужно будет сменить только половину команды. А если соберетесь приобрести «Тоттенхэм», возможно, вам придется полностью поменять всех игроков», — приводит слова Эрикссона Daily Mail.

Абрамович купил «Челси» в 2003 году. Он работал в клубе на протяжении 19 лет.

Под его правлением команда выиграла 21 трофей, включая 2 титула Лиги чемпионов.

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
Роман Абрамович
Свен-Еран Эрикссон
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