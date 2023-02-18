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Сегодня, 20:33

Бывший владелец «Милана» подал заявку на покупку «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
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Американский хедж-фонд Elliott, который ранее владел итальянским «Миланом», подал заявку на приобретение английского «Манчестер Юнайтед», утверждает The Times.

В ноябре 2022 года семья Глейзеров, которая владела «Манчестер Юнайтед» с 2005 года, объявила о намерении продать клуб.

Нефтяная компания INEOS, принадлежащая британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу, сделала официальное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что шейх Катара Джасим бин Джабер Аль Тани, также претендующий на покупку «МЮ», готов заплатить за клуб 4,5 миллиарда фунтов стерлингов.

ФК Манчестер Юнайтед
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