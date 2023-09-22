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Сегодня, 19:42

Бывший вратарь «Арсенала» Лено раскритиковал Артету

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Вратарь «Фулхэма» Бернд Лено поделился мнением о работе главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты.

«Если бы я был тренером, я бы никогда не поменял своего вратаря и сказал: «О, сегодня мне нужен вратарь, который здорово играет ногами или хорош на выходе». Я бы никогда не сказал: «Сегодня мне нужен тот, кто хорошо отбивает удары, потому что мы играем против «Манчестер Сити», и у них будет с десяток ударов». Я бы никогда так не сделал», — приводит The Times слова Лено.

Во времена выступления за «Арсенал», с 2018 по 2022 год, у Лено и Артеты возникали конфликты из-за отсутствия игровой практики у вратаря. Всего за лондонский клуб голкипер провел 125 матчей, из которых 37 сыграл на ноль.

Бернд Лено
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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