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Сегодня, 18:38

Бывший вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт сделал заявление по поводу завершения карьеры

Алина Савинова
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Вратарь «Селтика» Джо Харт высказался о завершении профессиональной карьеры. Футболист еще в феврале принял это решение.

«У меня такое чувство, будто в ближайшие недели на мой дом упадет метеорит, потому что все было просто невероятно. На планете нет другого места, где я хотел бы играть в футбол. Я подумал, что это было бы правильно. Я хотел снять давление с тренера и сделать все возможное для клуба, потому что речь идет о том, чтобы сделать клуб успешным, а людей счастливыми», — цитирует Харта BBC.

Харт выступал за «Селтик» с 2021 года. Всего голкипер провел 138 матчей за шотландский клуб и дважды выигрывал чемпионат Шотландии вместе с командой.

Ранее футболист играл за «Манчестер Сити», в составе которого дважды становился победителем АПЛ, а также представлял «Торино», «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Бернли» и другие клубы. За сборную Англии в активе Харта 75 матчей.

Джо Харт
Футбол
ФК Селтик
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