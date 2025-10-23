Видео
23 октября, 20:33

Бывший вратарь сборной Англии Карсон объявил о завершении карьеры

Скотт Карсон.
Фото Global Look Press

Бывший вратарь сборной Англии Скотт Карсон объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 40 лет.

Карсон играл за сборную Англии в матче последнего тура отборочного турнира Евро-2008 против Хорватии (2:3). Благодаря победе хорватов сборная России заняла второе место в группе E и вышла в финальную стадию, а англичане стали третьими и пропустили чемпионат Европы. Всего у Карсона 4 матча за сборную Англии и 4 пропущенных мяча.

На клубном уровне голкипер выступал за английские «Лидс», «Ливерпуль», «Шеффилд Уэнсдей», «Чарльтон», «Астон Виллу», «Вест Бромвич», «Уиган», «Дерби Каунти» и «Манчестер Сити», а также за турецкий «Бурсаспор». Футболист является четырехкратным чемпионом Англии, двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги и победителем клубного чемпионата мира.

21 ноября 2007 года. Лондон. Англия - Хорватия - 2:3. Славен БИЛИЧ (слева) и автор победного гола в ворота англичан Младен ПЕТРИЧ.Царский подарок от хорватов. Как нас вытащили на Евро-2008

