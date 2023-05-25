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Сегодня, 10:50

Бывший защитник «Челси» объяснил, как синие могут обойти «Арсенал» в борьбе за Деклана Райса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Челси» Глен Джонсон считает, что лондонцы могут выиграть гонку за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, если сумеют сохранить в команде Мейсона Маунта.

«Я думаю, что Райс с большей вероятностью перейдет в «Челси», чем в «Арсенал», особенно если Маунт останется. Очевидно, что они хорошие друзья, они давно знакомы», — приводит слова Джонсона Evening Standard.

Контракт Маунта с «Челси» истекает в конце следующего сезона. Ранее сообщалось, что лондонцы готовы продать полузащитника в летнее трансферное окно, если не сумеют договориться с ним о новом соглашении.

Мейсон Маунт
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Челси
Глен Джонсон
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