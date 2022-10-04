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Каррагер: «Спор «Мбаппе или Холанн» — это новая версия спора «Месси или Роналду»

Каррагер заявил, что Холанн и Мбаппе это новая версия противостояния «Месси или Роналду»
Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне.

«Есть ощущение, что в случае с Холанном нет ничего невозможного. Он оформил хет-трик в дерби — это нечастое явление. Мне кажется, что от его приобретения выиграла вся премьер-лига, а не только «Сити». Обычно мы сами выводим игроков на мировой уровень, а не подписываем. Но теперь мы взяли звезду», — приводит слова Каррагера Daily Mail со ссылкой на Sky Sports.

Также экс-футболист «Ливерпуля» заявил, что Холанн и Килиан Мбаппе («ПСЖ») это новая версия противостояния Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Спор «Мбаппе или Холанн» — это новая версия спора «Месси или Роналду». Эрлинг на вершине. Но больше всего меня поражает его влияние на защитников. Теперь защитники по всей стране на тренировках будут обсуждать Холанна и способы его остановить. Он уже проник в их головы», — отметил Каррагер.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно. В текущем сезоне 22-летний норвежец сыграл за английский клуб 10 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 3 голевые передачи.

Мбаппе в сезоне-2022/23 провел за «ПСЖ» 10 игр во всех турнирах и забил 11 голов.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11276347/Jamie-Carragher-insists-possible-Haaland-defenders-heads.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
Джейми Каррагер
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