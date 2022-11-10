Каррагер посоветовал «Тоттенхэму» взять другого голкипера

10 ноября, 12:12
Экс-защитник «Ливерпуля» Джеймс Каррагер считает, что «Тоттенхэму» нужен голкипер лучше, чем Уго Льорис. По мнению бывшего латераля именно вратарь «шпор» не дает команде возможности побороться за трофеи.
«Я так думаю уже несколько лет. Знаю, он победитель чемпионата мира, но он недостаточно классный голкипер. Недостаточный для того, чтобы «Тоттенхэм» всерьез за что-нибудь сражался. Я не буду никого советовать, но посмотрите на «Сити», пригласившего Эдерсона, и «Ливерпуль» с Алиссоном. Льорис делает слишком много ошибок. Думаю, Антонио Конте нужен центральный защитник топ-уровня и голкипер топ-уровня», — цитирует Каррагера Daily Mail.
35-летний вратарь выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. В текущем сезоне Льорис сыграл 20 матчей и пропустил 24 гола.
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Основные источники исследования