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10 ноября, 12:12

Каррагер посоветовал «Тоттенхэму» взять другого голкипера

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Экс-защитник «Ливерпуля» Джеймс Каррагер считает, что «Тоттенхэму» нужен голкипер лучше, чем Уго Льорис. По мнению бывшего латераля именно вратарь «шпор» не дает команде возможности побороться за трофеи.

«Я так думаю уже несколько лет. Знаю, он победитель чемпионата мира, но он недостаточно классный голкипер. Недостаточный для того, чтобы «Тоттенхэм» всерьез за что-нибудь сражался. Я не буду никого советовать, но посмотрите на «Сити», пригласившего Эдерсона, и «Ливерпуль» с Алиссоном. Льорис делает слишком много ошибок. Думаю, Антонио Конте нужен центральный защитник топ-уровня и голкипер топ-уровня», — цитирует Каррагера Daily Mail.

35-летний вратарь выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. В текущем сезоне Льорис сыграл 20 матчей и пропустил 24 гола.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
Джейми Каррагер
0
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