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Сегодня, 07:26

Невил об игре «Манчестер Сити»: «Гвардиоле пора перестать валять дурака»

Невилл раскритиковал Гвардиолу после игры с «Тоттенхэмом»
Руслан Минаев
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и футбольный эксперт Гари Невилл раскритиковал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу за решения в матче 22-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (0:1).

«Когда «Манчестер Сити» пропустил от «Тоттенхэма», я впервые подумал, что «Арсенал» может выиграть чемпионат. «Горожане» проиграли, потому что Гвардиола валяет дурака, он слишком много возится. Я не знаю, почему Кевин Де Брейне не играет, я не знаю, почему Илкай Гюндоган не играет, я не знаю, почему Рубен Диаш не вернулся в центр обороны с Эмериком Лапортом, чтобы усилить их.

Я был почти уверен две недели назад, что «Сити» выиграет чемпионат. В субботу днем я подумал: «Хорошо, завтра «Манчестер Сити» сделает все правильно, это будет достойное выступление чемпиона, Пеп не будет валять дурака». Но если Гвардиола продолжит делать то, что делает, то все может закончиться для них плохо», — цитирует Невилла Metro.

В матче против «шпор» Де Брейне появился на поле на 59-й минуте, Гюндоган — на 84-й. Диаш и Ляпорт остались на скамейке запасных.

«МанСити» остается на втором месте в АПЛ с 45 очками. У «Арсенала» 50 очков с учетом одного матча в запасе.

Гари Невилл
Хосеп Гвардиола
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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