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Невилл — о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Сити»: «Они вообще не справились с этим дерби»

Невилл высказался о поражении «МЮ» от «Сити» в 9-м туре АПЛ
Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о поражении команды от «Манчестер Сити» (3:6) в 9-м туре АПЛ.

«История игры такова, что в первом тайме «Манчестер Юнайтед» замер. Нет никаких сомнений, что они испугались. В последние несколько недель от «Юнайтед» было много ожиданий. Но это поражение — напоминание о том, как сильно они отстали от лучшей команды в стране. Они вообще не справились с этим дерби. Я ожидал гораздо большего. У них не было самообладания. Они были встревожены и нервничали при игре с мячом», — приводит слова Невилла Sky Sports.

«Сити» набрал 20 очков и остается на втором месте в турнирной таблице АПЛ, уступая только «Арсеналу» (21 очко). «Манчестер Юнайтед» находится на шестой строчке (12 очков).

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12710420/man-city-6-3-man-utd-roy-keane-says-manchester-united-players-should-be-embarrassed-after-trailing-4-0-in-derby
Гари Невилл
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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