Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о поражении команды от «Манчестер Сити» (3:6) в 9-м туре АПЛ.

«История игры такова, что в первом тайме «Манчестер Юнайтед» замер. Нет никаких сомнений, что они испугались. В последние несколько недель от «Юнайтед» было много ожиданий. Но это поражение — напоминание о том, как сильно они отстали от лучшей команды в стране. Они вообще не справились с этим дерби. Я ожидал гораздо большего. У них не было самообладания. Они были встревожены и нервничали при игре с мячом», — приводит слова Невилла Sky Sports.

«Сити» набрал 20 очков и остается на втором месте в турнирной таблице АПЛ, уступая только «Арсеналу» (21 очко). «Манчестер Юнайтед» находится на шестой строчке (12 очков).