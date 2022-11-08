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Невилл: «Если «Арсенал» выиграет АПЛ, это будет что-то за гранью реальности»

Невилл оценил шансы «Арсенала» на чемпионство в текущем сезоне АПЛ
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл оценил шансы «Арсенала» на чемпионство в текущем сезоне АПЛ.

«Если они выиграют АПЛ, это будет что-то за гранью реальности. Но они еще этого не сделали. Артета — тренер, которому нравится прогрессивный футбол, его команда демонстрирует отличную игру. Но также они могут играть дальними забросами и выигрывать, и мне это нравится. Однако говорить о чемпионстве еще очень и очень рано. Этот сезон уникален, и мы не знаем, что произойдет после чемпионата мира. Но в этой части сезона «Арсенал» был фантастическим. Но я точно могу сказать, что «Арсенал» финиширует в топ-4», — приводит слова Невилла Sky Sports.

По итогам 13 туров «Арсенал» с 34 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ. На втором месте находится «Манчестер Сити» (32 очка), на третьем — «Ньюкасл» (27 очков).

«Арсенал» последний раз выигрывал чемпионат Англии в сезоне-2003/04.

Источник: skysports
Гари Невилл
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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