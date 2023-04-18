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Сегодня, 17:47

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Паркер призвал клуб продлить контракт с де Хеа

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер считает, что «красные дьяволы» должны продлить контракт с вратарем Давидом де Хеа.

«Давид де Хеа — первоклассный вратарь, и я не вижу причин, по которым «Манчестер Юнайтед» хотел бы заменить его в данный момент. Я определенно считаю, что клуб должен воспользоваться возможностью продлить его контракт еще на год. Я не знаю, дал бы я ему новый контракт прямо сейчас, но он заслужил право получить как минимум еще один год в качестве основного, чтобы проявить себя, и если он продолжит так же хорошо выступать, он может получить продление контракта. Для меня Де Хеа — один из лучших вратарей в мире, хотя люди плохо отзываются о его игре, но это неважно», — приводит слова Паркера Bettors.

32-летний испанец выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2011 года. Его действующее соглашение с английской командой рассчитано до конца сезона-2022/23.

В текущем сезоне он сыграл за «манкунианцев» 45 матчей и 20 раз оставил свои ворота нетронутыми.

Давид Де Хеа
ФК Манчестер Юнайтед
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