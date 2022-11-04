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Сегодня, 15:48

CAS обязал «Лидс» выплатить «Лейпцигу» почти 7 миллионов евро по трансферу Огюстена

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал «Лидс» выплатить «Лейпцигу» 6,74 миллиона евро за несостоявшийся трансфер нападающего Жана-Кевина Огюстена, сообщает пресс-служба организации.

Огюстен перешел в «Лейпциг» из «ПСЖ» в 2017 году. После этого он играл в аренде в «Монако», а в январе 2020 года также на правах аренды попал в в «Лидс». По окончании сезона английский клуб был обязан выкупить Огюстена у «Лейпцига» и выплатить 21 миллион евро в случае выхода команды в АПЛ: сумма должна была быть выплачена тремя частями.

«Лидс» по итогам сезона пробился в высший дивизион, однако чемпионаты Англии были приостановлены из-за пандемии коронавируса. В связи с этим «Лидс» отказался выплачивать «Лейпцигу» первый транш в размере 6,74 миллиона евро.

В августе 2021 года «Лидс» подал апелляцию в CAS с требованием аннулировать оспариваемое решение и заявил, что «Лейпциг» не имеет права на комиссию за переход игрока.

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