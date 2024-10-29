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Сегодня, 12:44

CaughtOffside: Аморим будет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» 8 миллионов евро в год

Игнат Заздравин
Корреспондент
Рубен Аморим.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает CaughtOffside.

По информации источника, 39-летний португалец подпишет соглашение по схеме «2+1». Он будет зарабатывать в английском клубе около 8 миллионов евро в год.

Аморим возглавляет «Спортинг» с 2020 года. Под его руководством лиссабонцы дважды становились чемпионами Португалии, два раза выиграли Кубок португальской лиги и один раз стали победителями Суперкубка страны.

28 октября «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Эрика тен Хага с поста главного тренера команды. После 9 матчей манкунианцы с 11 очками занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Спортинг (Лиссабон)
Рубен Аморим

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