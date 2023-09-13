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Сегодня, 10:38

Чалоба отказался от перехода в «Ноттингем Форест» ради «Баварии»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Челси» Трево Чалоба отклонил вариант с переходом в «Ноттингем Форест» в последние дни трансферного окна, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, «Челси» договорился о переходе 24-летнего англичанина за 25 миллионов фунтов стерлингов, но футболист отказался от трансфера, поскольку хотел перейти в «Баварию». В итоге он остался в «Челси». Ожидает, что игрок покинет клуб в январе.

Чалоба является воспитанником лондонцев. Он провел 63 матча за основную команду синих, забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу. В текущем сезоне защитник ни разу не выходил на поле.

Футбол
ФК Бавария
ФК Ноттингем Форест
ФК Челси
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 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
10
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
11
 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
12
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
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 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 4 1 0 3 4-8 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
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18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
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16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 - : -
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
16.09 19:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 - : -
17.09 18:30
Ньюкасл – Брентфорд
 - : -
18.09 21:45
Нот. Форест – Бернли
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