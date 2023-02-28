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Сегодня, 20:20

Чанов прокомментировал выбор Мартинеса лучшим голкипером года по версии ФИФА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на информацию о выборе лучшим вратарем 2022 года по версии ФИФА аргентинского вратаря сборной и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса.

«Здесь нужно смотреть на результат и на то, как далеко команда проходит. Он дважды выиграл по пенальти на ЧМ. Значит, благодаря ему команда дважды прошла дальше. Сейчас уже тяжело говорить, кто бы мог составить ему конкуренцию. Чемпионат уже ушел далеко. Но естественно там были вратари, которые могли составить конкуренцию. Награда здесь абсолютно справедливая, его взнос в первое место на чемпионате очень большой», — приводит слова Чанова Metaratings.ru.

Мартинес со сборной Аргентины в финале ЧМ-2022 обыграл сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти) и стал чемпионом мира.

Источник: https://metaratings.ru/news/chanov-prokommentiroval-vybor-martinesa-luchshim-golkiperom-goda-po-versii-fifa-231642/
Вячеслав Чанов
Футбол
Эмилиано Мартинес
ФИФА
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