«Челси» активизировал переговоры по новому контракту с Маунтом

5 сентября, 16:37
«Челси» намерен подписать новый контракт с полузащитником Мейсоном Маунтом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Стороны ведут переговоры уже несколько месяцев. Сейчас Маунт ждет финальное предложение от лондонского клуба.
23-летний хавбек является выпускником академии «Челси». Его нынешний контракт с клубом действует до 2024 года.
В составе команды он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.