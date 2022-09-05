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5 сентября, 16:37

«Челси» активизировал переговоры по новому контракту с Маунтом

Иван Шитик
Корреспондент

«Челси» намерен подписать новый контракт с полузащитником Мейсоном Маунтом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны ведут переговоры уже несколько месяцев. Сейчас Маунт ждет финальное предложение от лондонского клуба.

23-летний хавбек является выпускником академии «Челси». Его нынешний контракт с клубом действует до 2024 года.

В составе команды он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Мейсон Маунт
ФК Челси
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