«Арсенал» с минимальным счетом победил «Челси» и вернул лидерство в АПЛ

«Арсенал» в гостях с минимальным счетом победил «Челси» в матче 15-го тура чемпионата Англии — 1:0.

Автором решающегося мяча стал защитник «канониров» Габриэл, который отличился во второй тайме.

«Арсенал» набрал 34 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице, вновь опередив «Манчестер Сити» (32 очка). «Челси» не может победить на протяжении четырех матчей подряд и остается на седьмой строчке (21 очко).