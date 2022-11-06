«Арсенал» с минимальным счетом победил «Челси» и вернул лидерство в АПЛ

Сегодня, 16:53
«Арсенал» в гостях с минимальным счетом победил «Челси» в матче 15-го тура чемпионата Англии — 1:0.
Автором решающегося мяча стал защитник «канониров» Габриэл, который отличился во второй тайме.
«Арсенал» набрал 34 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице, вновь опередив «Манчестер Сити» (32 очка). «Челси» не может победить на протяжении четырех матчей подряд и остается на седьмой строчке (21 очко).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования