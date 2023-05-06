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Сегодня, 17:48

«Челси», «Арсенал» и «Ньюкасл» прислали официальные предложения по Рафиньи

Ана Горшкова
Корреспондент
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Три клуба АПЛ хотят приобрести форварда «Барселоны» Рафинью.

Как сообщает Transfer News Live, «Челси», «Арсенал» и «Ньюкасл» прислали официальные предложения агенту 26-летнего игрока Деко. «Барселона» готова продать футболиста, если будет сделано предложение в размере 70-80 миллонов евро.

Рафинья перешел в «Барселону» из «Лидса» летом 2022 года.

В текущем сезоне он провел 45 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач. Контракт до лета 2027 года.

Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

Источник: Transfer News Live
Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Челси
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