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«Челси» — «Арсенал»: смотреть матч АПЛ онлайн

«Челси» сыграет с «Арсеналом» в чемпионате Англии 10 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Букайо Сака (ФК «Арсенал»).
Фото Global Look Press
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«Челси» сыграет с «Арсеналом» в 11-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 10 ноября. Дерби состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Челси» — «Арсенал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Соперники набрали одинаковое количество очков — по 18. Синие опережают канониров по дополнительным показателям и занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» идет на шестой строчке чемпионата Англии.

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
10 нояб, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Арсенал

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Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси

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