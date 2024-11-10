«Челси» сыграет с «Арсеналом» в 11-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 10 ноября. Дерби состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Челси» — «Арсенал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Соперники набрали одинаковое количество очков — по 18. Синие опережают канониров по дополнительным показателям и занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» идет на шестой строчке чемпионата Англии.

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