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Сегодня, 18:00

«Челси» — «Арсенал»: прямая трансляция матча АПЛ (видео)

«Челси» сыграет с «Арсеналом» в чемпионате Англии 21 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Маурисио Почеттино, главный тренер ФК «Челси».
Фото ФК «Челси», Global Look Press
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«Челси» сыграет с «Арсеналом» в лондонском дерби в 9-м туре чемпионата Англии 21 октября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Стамфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Челси» — «Арсенал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

В последних пяти очных противостояниях «Арсенал» был сильнее четыре раза (3:1, 1:0, 4:2, 1:0). «Челси» побеждал лишь единожды — 2:0.

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
21 окт, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Арсенал

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
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