«Челси» в Лондоне примет «Астон Вилла» в матче 6-го тура чемпионата Англии по футболу в воскресенье, 24 сентября. Игра пройдет на арене «Стэмфорд Бридж», начало — в 16.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию встречи «Арсенал» — «Тоттенхэм» можно будет в прямом эфире в соцсети ВКонтакте. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча с формальными событиями в разделе «Матч-центр».

В двух предыдущих очных поединках «Челси» проиграл «Астон Вилле», не забив ни одного гола. За пять туров на счету «аристократов» пять баллов и 14-е место. «Астон Вилла» набрала девять очков в пяти турах.

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