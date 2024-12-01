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«Челси» забил три безответных гола «Астон Вилле»

Алина Савинова
1 декабря. «Челси» разгромил «Астон Виллу» в матче АПЛ (3:0).
Фото Reuters
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«Челси» дома победил «Астон Виллу» в матче 13-го тура чемпионата Англии — 3:0.

Голы хозяев в этой игре забили Николас Джексон, Энцо Фернандес и Коул Палмер, который также отметился результативной передачей.

«Челси» одержал третью победу подряд во всех турнирах. Синие набрали 25 очков и вышли на третье место в АПЛ.

«Астон Вилла» продлила безвыигрышную серию до восьми матчей и с 19 очками занимает 12-ю позицию в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
01 дек, 16:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
3:0
Астон Вилла

В другой встрече дня «Тоттенхэм» и «Фулхэм» сыграли вничью (1:1). На 83-й минуте Том Кэрни получил красную карточку и оставил белых в меньшинстве.

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
01 дек, 16:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
1:1
Фулхэм

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Фулхэм
ФК Челси
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